«Акрон» переиграл «Ротор» в товарищеском матче

Завершён контрольный матч, в котором играли волгоградский «Ротор» и «Акрон» из Тольятти. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала команда Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась на поле тренировочного комплекса в Новогорске. Игра прошла в закрытом режиме.

В составе красно-чёрных голами отметились Слободан Тедич и Руслан Меткалов, ещё один мяч в свои ворот был забит футболистом команды из Волгограда.

По итогам прошлого сезона «Акрон» с 27 очками расположился на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в рамках переходных матчей тольяттинцы побелили волгоградский «Ротор» (2:1 по сумме встреч).