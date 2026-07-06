Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ротор — Акрон, результат матча 6 июля 2026, счёт 1:3, товарищеский матч

«Акрон» переиграл «Ротор» в товарищеском матче
Комментарии

Завершён контрольный матч, в котором играли волгоградский «Ротор» и «Акрон» из Тольятти. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала команда Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась на поле тренировочного комплекса в Новогорске. Игра прошла в закрытом режиме.

В составе красно-чёрных голами отметились Слободан Тедич и Руслан Меткалов, ещё один мяч в свои ворот был забит футболистом команды из Волгограда.

По итогам прошлого сезона «Акрон» с 27 очками расположился на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в рамках переходных матчей тольяттинцы побелили волгоградский «Ротор» (2:1 по сумме встреч).

Материалы по теме
«Акрон» разгромил «Родину» со счётом 5:0 в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android