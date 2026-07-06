Беллингем — о победе над Мексикой на ЧМ-2026: лучший вечер в моей карьере в сборной Англии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем назвал победу над Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026 (3:2) своим лучшим вечером в карьере в национальной команде. В матче футболист оформил дубль; за турнир он вышел в стартовом составе во всех встречах Англии, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

«Я никогда ещё так не гордился нашей командой. Это огромное достижение – и для неё, и для всей страны, которая поддерживала нас всю неделю. Мы говорили о том, как сложно будет играть в невероятной атмосфере против очень сильного соперника. Тот факт, что мы одержали эту победу, делает этот вечер лучшим в моей карьере в сборной Англии», – приводит слова Беллингема ESPN.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала турнира сборной Англии предстоит сыграть с Норвегией.