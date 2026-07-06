Балогун допущен к игре США — Бельгия на ЧМ, апелляция европейской сборной отклонена

Апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобу сборной Бельгии на участие в игре 1/8 финала ЧМ-2026 года нападающего США Фоларина Балогуна. Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0).

«Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) получила решение Апелляционного комитета ФИФА, которое объявляет жалобу RBFA неприемлемой и подтверждает ранее принятое решение, разрешающее игроку сборной США Фоларину Балогуну играть.

На сегодняшний день RBFA до сих пор не получила никаких оснований для этого решения, а также не получила информацию, которую запрашивала с начала этой процедуры, а именно копию решения и обоснование, объявляющее игрока имеющим право на участие, а также отчёт судьи. Это является нарушением правил ФИФА.

RBFA уведомила Федерацию футбола США, что оспорит право игрока на участие в матче, если он будет включён в состав команды», — приводит заявление пресс-службы Королевской бельгийской футбольной ассоциации журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.