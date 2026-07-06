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Трамп поделился эмоциями от матча Мексика — Англия и рассказал о знакомстве с Кейном

Трамп поделился эмоциями от матча Мексика — Англия и рассказал о знакомстве с Кейном
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Президент США Дональд Трамп поделился впечатлениями от встречи 1/8 финала ЧМ‑2026 между сборными Мексики и Англии, отдельно отметив форварда англичан Гарри Кейна — не только как футболиста, но и как приятного собеседника и партнёра по гольфу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Я смотрел матч вчера вечером — какая же это была игра, Мексика против Англии! Понимаете, две страны… Я не знаю игроков, хотя, думаю, Кейн — отличный футболист. Знаете, я играл с ним в гольф, и он мне очень нравится. Он хороший гольфист. Да и вообще он отличный, правда, действительно замечательный игрок.

Я смотрел матч — и, честно говоря, хоть и не было какой‑то особой причины его смотреть, глаз оторвать было невозможно. Я ещё говорил Джонни: у вас столько встреч, они проходят в стране, где футбол, мягко говоря, не главный вид спорта. И при этом всё оказалось в четыре раза успешнее. Он вчера вечером сказал мне, что показатели в четыре раза выше. По прогнозам, сегодня вечером игру будут смотреть 50-60 млн человек. То есть цифры уже приближаются к показателям Супербоула. Сегодня вечером будет матч, и, по прогнозам, его посмотрят как минимум 50 млн зрителей.

Мы называем этот спорт «соккер», а в других странах — футболом, наверное. Но мы не можем называть его футболом — возникает путаница. Так что да, мы говорим «соккер». Так делаем только мы, зато у нас есть свой футбол — и он великолепен. Однако я никогда не видел ничего подобного», — приводит слова Трампа пресс-служба в соцсети Х.

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