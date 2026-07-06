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Трамп на фоне ситуации с Балогуном с иронией высказался перед матчем США — Бельгия на ЧМ

Трамп на фоне ситуации с Балогуном с иронией высказался перед матчем США — Бельгия на ЧМ
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Президент США Дональд Трамп с иронией высказался перед матчем 1/8 финала, в котором североамериканская команда встретится с Бельгией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эта игра оставит глубокий след в истории. Проиграем мы или выиграем, что бы ни случилось, нужно позволить им использовать своих лучших игроков. И сегодняшняя игра будет потрясающей, у нас будет полный состав, и у Бельгии тоже будет полный состав. И знаете что? Если они нас обыграют, тогда они смогут по-настоящему гордиться. С другой стороны, если они нас обыграют, мы скажем, что всё было подстроено. Я скажу, что всё было подстроено, как и выборы 2020 года. Но… я не буду вдаваться в подробности», — приводит слова Трампа пресс-служба президента в социальной сети Х.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию нападающего США Фоларина Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), что позволит ему принять участие в этой встрече. Апелляция сборной Бельгии на подобное решение была отклонена.

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