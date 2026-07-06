Португалия — Испания: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Сегодня, 6 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступит Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

Португалия: Кошта, Диаш, Вейга, Канселу, Мендеш, Фернандеш, Невеш, Витинья, Роналду, Феликс, Нету.

Испания: Симон, Порро, Лапорт, Кубарси, Кукурелья, Баэна, Родри, Педри, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль.

На стадии 1/16 финала сборная Португалии победила Хорватию со счётом 2:1. Испания обыграла Австрию со счётом 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).