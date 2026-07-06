Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин — о скандале Трампа и ФИФА: на месте Бельгии я бы бойкотировал матч с США на ЧМ

Созин — о скандале Трампа и ФИФА: на месте Бельгии я бы бойкотировал матч с США на ЧМ
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин резко высказался о скандале, связанном с вмешательством президента США Дональда Трампа в дела ФИФА. Ранее организация приостановила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

Напомним, форвард получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ‑2026 с командой Боснии и Герцеговины (2:0) — он наступил на голеностоп Тарика Мухаремовича. Позже одноматчевую дисквалификацию Балогуна приостановили с испытательным сроком в год. Теперь нападающий сможет сыграть в 1/8 финала с Бельгией. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп дважды связывался с главой ФИФА Джанни Инфантино — сразу после удаления Балогуна и после решения о приостановке дисквалификации.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

«Я не нахожу слов. На месте Бельгии и всего цивилизованного мира я бы бойкотировал матч ЧМ с США.

Всё понимаю: есть политика. Там Трамп творит, что хочет, до кражи президента доходил. Но не надо лезть в праздник футбола! Праздник, хорошо организованный, кстати говоря. И всю эту организацию, все старания перечеркнули одним действием. Как можно так без объяснений отменять красную карточку, которую видел весь мир? И даже не скрывать, что политика вмешивается в спорт?

Представьте, что завтра Бельгия вылетит по пенальти. Может, Трамп тогда скажет, что он не в курсе, что это такое? И матч надо переиграть до «Золотого буллита» сборной США? Тогда проще уже отдать им сразу кубок чемпионов мира», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Фоларин Балогун — лучший бомбардир сборной США на этом турнире. На его счету три гола: два он забил в матче группового этапа с Парагваем, ещё один — в игре с Боснией и Герцеговиной.

Встреча 1/8 финала ЧМ‑2026 между сборными США и Бельгии состоится в ночь с 6 на 7 июля, начало — в 3:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Да, это я попросил». Новые слова Трампа об отмене карточки США — стыд и позор
«Да, это я попросил». Новые слова Трампа об отмене карточки США — стыд и позор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android