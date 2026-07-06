Бруно Гимарайнс извинился перед болельщиками за незабитый пенальти в 1/8 финала ЧМ

Полузащитник сборной Бразилии и «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнс извинился перед болельщиками за незабитый пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Норвегией. В результате проигрыша со счётом 1:2 сборная Бразилии вылетела из турнира.

«Думаю, я отлично провёл чемпионат мира, поэтому был рад пробить пенальти. Я внимательно изучал действия их вратаря и понял, что это был лучший угол для удара. К сожалению, он поймал мяч. Это всеобщая печаль, все очень расстроены.

В любом случае приношу извинения болельщикам, которые всегда верили в нас, поддерживали нас до конца. Это очень трудный день, сложно даже подобрать слова. Я очень расстроен всем этим и ищу поддержки в семье. Очевидно, нам очень грустно. Это была игра, в которой у нас были все условия для победы», – приводит слова Гимарайнса NUFC Blog.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.