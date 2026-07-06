Созин: Инфантино не смог отказать Трампу. Теперь президент ФИФА должен уйти в отставку

Футбольный эксперт Андрей Созин раскритиковал ситуацию вокруг решений ФИФА на чемпионате мира 2026 года — и заявил, что президент организации Джанни Инфантино должен уйти в отставку из‑за влияния президента США Дональда Трампа.

«Премьер-министр Великобритании пускай теперь звонит Инфантино и просит отменить удаление Куансы. Ведь правил больше нет, всё решается по звонку. Хотя говорю это – и даже не верю в собственные слова.

Футбол на ЧМ после этого поступка для меня закончился. Инфантино не смог отказать Трампу. Теперь президент ФИФА должен заявить, что он слабый человек – и уйти в отставку. Грустно, что в ФИФА не нашлось никого, кто открыто осудил бы действия Инфантино. Грустно, но не неожиданно. Остаётся только развести руками», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Ранее ФИФА приостановила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Форвард получил прямую красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ‑2026 с командой Боснии и Герцеговины (2:0) — он наступил на голеностоп Тарика Мухаремовича. Позже одноматчевую дисквалификацию Балогуна приостановили с испытательным сроком в год. Теперь нападающий сможет сыграть в 1/8 финала с Бельгией. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп дважды связывался с главой ФИФА Джанни Инфантино — сразу после удаления Балогуна и после решения о приостановке дисквалификации.