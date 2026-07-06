Пулишич высказался о ситуации с Балогуном и перспективах сборной США на ЧМ-2026

Форвард сборной США Кристиан Пулишич высказался о ситуации с приостановленной дисквалификацией своего партнёра по команде Фоларина Балогуна. Также Пулишич оценил перспективы национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Я играл в финале Лиги чемпионов, но для моей национальной команды это огромный вызов. Мы американцы. Это то, что мы делаем: мы верим. Мы верим, что всё возможно. Мы искренне верим, что можем выиграть этот чемпионат мира.

Мы невероятно рады за него. Улыбка на его лице говорит сама за себя. Фоларин заслуживает играть в таких матчах, и его присутствие в нашей команде — огромная поддержка.

Если вы пересмотрите этот эпизод, то увидите, что никто не хотел причинить вреда. Я видел гораздо более грубые подкаты на этом чемпионате мира. Красная карточка была слишком суровым наказанием», — приводит слова Пулишича La Gazzetta dello Sport.

В 1/8 финала мирового первенства сборной США предстоит встретиться с командой Бельгии.