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Пулишич высказался о ситуации с Балогуном и перспективах сборной США на ЧМ-2026

Пулишич высказался о ситуации с Балогуном и перспективах сборной США на ЧМ-2026
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Форвард сборной США Кристиан Пулишич высказался о ситуации с приостановленной дисквалификацией своего партнёра по команде Фоларина Балогуна. Также Пулишич оценил перспективы национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Я играл в финале Лиги чемпионов, но для моей национальной команды это огромный вызов. Мы американцы. Это то, что мы делаем: мы верим. Мы верим, что всё возможно. Мы искренне верим, что можем выиграть этот чемпионат мира.

Мы невероятно рады за него. Улыбка на его лице говорит сама за себя. Фоларин заслуживает играть в таких матчах, и его присутствие в нашей команде — огромная поддержка.

Если вы пересмотрите этот эпизод, то увидите, что никто не хотел причинить вреда. Я видел гораздо более грубые подкаты на этом чемпионате мира. Красная карточка была слишком суровым наказанием», — приводит слова Пулишича La Gazzetta dello Sport.

В 1/8 финала мирового первенства сборной США предстоит встретиться с командой Бельгии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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