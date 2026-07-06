Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Случай вопиющий». Губерниев — об отмене дисквалификации Балогуна по инициативе Трампа

«Случай вопиющий». Губерниев — об отмене дисквалификации Балогуна по инициативе Трампа
Комментарии

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

— Трамп фактически признался в звонке Инфантино по поводу Балогуна. Что думаете?
— Просто всесильный папочка и огромная страна, которая что хочет, то и творит. Здесь интересно, куда зайдут бельгийцы? Слышал, что они будут подавать в суд, будут оспаривать. И здесь, если их поддержат европейские страны, которые продолжают играть в футбол… Англичане, испанцы, португальцы… Тогда, думаю, можно будет с этим гнётом американских феодалов справиться. Если не зассут. Но посмотрим, всё будет зависеть от футбольной Европы. Случай вопиющий. Просто Дональд, Daddy, решил, что он ещё и футбольный папочка. Посмотрим, что будет дальше, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Да, это я попросил». Новые слова Трампа об отмене карточки США — стыд и позор
«Да, это я попросил». Новые слова Трампа об отмене карточки США — стыд и позор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android