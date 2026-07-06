«Случай вопиющий». Губерниев — об отмене дисквалификации Балогуна по инициативе Трампа

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна.

— Трамп фактически признался в звонке Инфантино по поводу Балогуна. Что думаете?

— Просто всесильный папочка и огромная страна, которая что хочет, то и творит. Здесь интересно, куда зайдут бельгийцы? Слышал, что они будут подавать в суд, будут оспаривать. И здесь, если их поддержат европейские страны, которые продолжают играть в футбол… Англичане, испанцы, португальцы… Тогда, думаю, можно будет с этим гнётом американских феодалов справиться. Если не зассут. Но посмотрим, всё будет зависеть от футбольной Европы. Случай вопиющий. Просто Дональд, Daddy, решил, что он ещё и футбольный папочка. Посмотрим, что будет дальше, — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».