Беллингем — о сборной Англии после выхода в 1/8 финала ЧМ: мы — лучшие, нам некого бояться

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем выразил свою гордость за игроков национальной команды после матча со сборной Мексики. Встреча 1/8 финала ЧМ-2026 закончилась победой англичан со счётом 3:2; сам Беллингем оформил дубль.

«Я знаю, что могу дать команде. Не сомневайтесь: у нас есть 26 парней, способных сделать то же, что и я сегодня вечером. Надеюсь, эта победа вселит во всех уверенность в том, что мы – лучшие игроки и нам некого бояться. Нам не нужно ждать 40, 50 или 60 минут, чтобы понять: мы – очень сильная команда.

Сегодня вечером мы сделали нечто невероятное, в этом нет никаких сомнений. Мы собираемся насладиться этим: будем петь песни в самолёте, пока не сорвётся голос. Но потом – возьмём несколько дней на восстановление и сразу же вернёмся к работе, думая о Норвегии», – приводит слова Беллингема ESPN.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала турнира Англия сыграет с Норвегией.