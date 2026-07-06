Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем — о сборной Англии после выхода в 1/8 финала ЧМ: мы — лучшие, нам некого бояться

Беллингем — о сборной Англии после выхода в 1/8 финала ЧМ: мы — лучшие, нам некого бояться
Комментарии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем выразил свою гордость за игроков национальной команды после матча со сборной Мексики. Встреча 1/8 финала ЧМ-2026 закончилась победой англичан со счётом 3:2; сам Беллингем оформил дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Я знаю, что могу дать команде. Не сомневайтесь: у нас есть 26 парней, способных сделать то же, что и я сегодня вечером. Надеюсь, эта победа вселит во всех уверенность в том, что мы – лучшие игроки и нам некого бояться. Нам не нужно ждать 40, 50 или 60 минут, чтобы понять: мы – очень сильная команда.

Сегодня вечером мы сделали нечто невероятное, в этом нет никаких сомнений. Мы собираемся насладиться этим: будем петь песни в самолёте, пока не сорвётся голос. Но потом – возьмём несколько дней на восстановление и сразу же вернёмся к работе, думая о Норвегии», – приводит слова Беллингема ESPN.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала турнира Англия сыграет с Норвегией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Беллингем повторил успех Марадоны, оформив дубль на стадионе «Ацтека»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android