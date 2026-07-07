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США — Бельгия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026 началась, 7 июня 2026

США — Бельгия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026 началась
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В 3:00 мск началась трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными США и Бельгии. Игра проходит на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). В качестве главного арбитра выступает Адхам Махадме из Иордании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
2-й тайм
1 : 3
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'    

По итогам группового этапа сборная США набрала шесть очков и заняла первое место в квартете D. Национальная команда Бельгии заработала пять очков и расположилась на первой строчке в группе G. В 1/16 финала мирового первенства американцы победили Боснию и Герцеговину (2:0), а сборная Бельгии переиграла Сенегал (3:2).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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