«Наполи» представил новую форму на сезон-2026/2027

Итальянский клуб «Наполи» анонсировал новую форму на сезон-2026/2027.

«Наша история, сшитая на заказ. 19:26», — говорится в сообщении клуба в социальной сети.

Число 1926 является отсылкой к году основания клуба.

Фото: пресс-служба ФК «Наполи»

Фото: пресс-служба ФК «Наполи»

Фото: пресс-служба ФК «Наполи»

По итогам минувшего сезона «Наполи» занял вторую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 76 очков в 38 матчах. Чемпионом Италии стал миланский «Интер», который финишировал с 87 очками.

3 июля было официально объявлено о назначении Массимилиано Аллегри на пост тренера команды. Контракт с 58-летним специалистом будет действовать до июня 2029 года. В прошлом сезоне Аллегри возглавлял «Милан», который занял пятое место в Серии А, набрав 70 очков.