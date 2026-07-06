Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» представил новую форму на сезон-2026/2027

«Наполи» представил новую форму на сезон-2026/2027
Комментарии

Итальянский клуб «Наполи» анонсировал новую форму на сезон-2026/2027.

«Наша история, сшитая на заказ. 19:26», — говорится в сообщении клуба в социальной сети.

Число 1926 является отсылкой к году основания клуба.

Фото: пресс-служба ФК «Наполи»

Фото: пресс-служба ФК «Наполи»

Фото: пресс-служба ФК «Наполи»

По итогам минувшего сезона «Наполи» занял вторую строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 76 очков в 38 матчах. Чемпионом Италии стал миланский «Интер», который финишировал с 87 очками.

3 июля было официально объявлено о назначении Массимилиано Аллегри на пост тренера команды. Контракт с 58-летним специалистом будет действовать до июня 2029 года. В прошлом сезоне Аллегри возглавлял «Милан», который занял пятое место в Серии А, набрав 70 очков.

Материалы по теме
Лукаку может покинуть «Наполи» за € 10 млн, интерес проявляют клубы из Турции — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android