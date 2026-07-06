«Сейчас начнётся балаган». Форвард ЦСКА Мусаев — о приостановке дисквалификации Балогуна

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о приостановленной ФИФА дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

«Сейчас начнётся такой балаган. У сборной Англии тоже удалили защитника, они могут тоже просить решения данного вопроса. Мне кажется, что это неспортивно», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию нападающего США Фоларина Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0). Апелляция сборной Бельгии на подобное решение была отклонена.