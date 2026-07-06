«Есть все основания для импичмента». Экс-вице-президент ФИФА Колосков — о Джанни Инфантино

Почётный президент РФС и бывший вице‑президент ФИФА Вячеслав Колосков заявил о наличии оснований для импичмента главы Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Инфантино никогда не покинет свой пост добровольно, он всеми силами за него цепляется и уже заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах. Но есть все основания для импичмента. Его действия прямо нарушают уставные принципы ФИФА — Инфантино позволил себе вмешательство политики в спортивные вопросы, послушался Трампа. УЕФА занял очень жёсткую позицию позицию, но этого мало. Если большое количество федераций поддержит, импичмент возможен», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

ФИФА приостановила дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна (получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ‑2026 с Боснией и Герцеговиной) с испытательным сроком в год — он сыграет в 1/8 финала с Бельгией. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп дважды связывался с главой ФИФА Джанни Инфантино по этому вопросу.