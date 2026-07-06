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В парламенте Великобритании попросили приостановить дисквалификацию Куансы, как у Балогуна

В парламенте Великобритании попросили приостановить дисквалификацию Куансы, как у Балогуна
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Депутат парламента Великобритании от лейбористской партии Ноа Лоу попросил ФИФА отменить дисквалификацию защитника сборной Англии Джарелла Куансы. Футболист получил прямую красную карточку в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Мексикой (3:2) за фол против защитника мексиканцев Хесуса Гальярдо, которому он попал шипами по ноге.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Как, я уверен, вам известно, во время игры на чемпионате мира между Англией и Мексикой наш правый защитник Джарелл Куанса, к сожалению, получил красную карточку за неаккуратный подкат против игрока сборной Мексики. Хотя я считаю, что Джарелл Куанса справедливо получил эту красную карточку и что правила судейства должны применяться последовательно, я полагаю, что было бы правильно отложить его дисквалификацию до завершения этого чемпионата мира.

Мы знаем, что аналогичная ситуация возникала ранее в ходе этого турнира, когда форвард сборной США Фоларин Балогун получил красную карточку в 1/16 финала. Честность любого крупного международного турнира зависит не только от соблюдения правил игроками и официальными лицами, но и от того, применяются ли эти правила в равной степени ко всем странам-участницам.

Уверен, что мы не сможем оправдать ситуацию, в которой одному игроку отменяют дисквалификацию на турнире, а другому в очень похожих обстоятельствах – нет.

В то время как наша многосторонняя система и международный порядок, основанный на правилах, находятся под угрозой, я настоятельно призываю вас отнестись к этому вопросу со всей серьёзностью. С нетерпением жду вашего ответа и информации о решении», — приводит слова Лоу HuffPost.

Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию нападающего США Фоларина Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0).

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Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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