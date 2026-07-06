Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джей-Джей Окоча: когда я начал играть профессионально, то понял, что должен стать другим

Джей-Джей Окоча: когда я начал играть профессионально, то понял, что должен стать другим
Комментарии

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Джей-Джей Окоча поделился воспоминаниями о начале своего пути в карьере.

«Я не проходил обучение в академии, просто играл на улице с друзьями. Без тренера, менеджера и давления ты можешь испытывать что-то новое, поэтому я пробовал разные вещи, даже не зная, что позже буду использовать их в своей профессиональной карьере.

Когда я начал играть профессионально, то понял, что должен стать другим, привнести что-то новое и иметь свою индивидуальность, если хочу добиться успеха, потому что я не умел отбирать мяч или играть головой. Поэтому я вспомнил то, что делал на улице, и перенёс это на большую сцену, но потом мне пришлось научиться играть на команду, а не просто ради удовольствия», — приводит слова Окочи официальный сайт парижского клуба.

Материалы по теме
Официально
Один из конкурентов Сафонова по вратарской позиции в «ПСЖ» перешёл в «Насьонал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android