Джей-Джей Окоча: когда я начал играть профессионально, то понял, что должен стать другим

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Джей-Джей Окоча поделился воспоминаниями о начале своего пути в карьере.

«Я не проходил обучение в академии, просто играл на улице с друзьями. Без тренера, менеджера и давления ты можешь испытывать что-то новое, поэтому я пробовал разные вещи, даже не зная, что позже буду использовать их в своей профессиональной карьере.

Когда я начал играть профессионально, то понял, что должен стать другим, привнести что-то новое и иметь свою индивидуальность, если хочу добиться успеха, потому что я не умел отбирать мяч или играть головой. Поэтому я вспомнил то, что делал на улице, и перенёс это на большую сцену, но потом мне пришлось научиться играть на команду, а не просто ради удовольствия», — приводит слова Окочи официальный сайт парижского клуба.