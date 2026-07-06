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Мбаппе ответил сенатору из Парагвая, которая выступила с оскорблениями футболиста

Мбаппе ответил сенатору из Парагвая, которая выступила с оскорблениями футболиста
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил сенатору из Парагвая Селесте Амарилье, которая раскритиковала игрока в оскорбительной форме.

«Уважаемая госпожа Селесте Амарилья, вы — презренная женщина, недостойная своего положения.

Вы не представляете Парагвай, страну, которая на протяжении всего турнира демонстрировала страсть и честь. Из-за вашей безрассудности и откровенного расизма мир уже забыл о пути и исторических усилиях, которые ваши игроки приложили на этом чемпионате мира, и на их место пришла некомпетентная женщина, которая создаёт наихудший образ своей страны.

Я никогда не позволю таким людям распространять свою ненависть и расизм по всему миру», — написал Мбаппе на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Амарилья в нелициприятных выражениях высказалась о Мбаппе и упрекнула сборную Парагвая за то, что никто не дал ему пощёчину после матча 1/8 финала ЧМ-2026.

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