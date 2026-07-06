Холанд опубликовал пост после победы сборной Норвегии над Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал пост в социальной сети после победы своей команды над Бразилией в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу норвежцев, оба мяча на счету Холанда.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79' 0:2 Холанд – 90' 1:2 Неймар – 90+10'
«Футбол может быть прекрасным», — написал Холанд в социальной сети.
В составе сборной Бразилии голом отметился звёздный нападающий Неймар, который реализовал пенальти.
Теперь сборная Норвегии в четвертьфинале ЧМ встретится с командой Англии 12 июля.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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