Холанд опубликовал пост после победы сборной Норвегии над Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал пост в социальной сети после победы своей команды над Бразилией в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу норвежцев, оба мяча на счету Холанда.

«Футбол может быть прекрасным», — написал Холанд в социальной сети.

В составе сборной Бразилии голом отметился звёздный нападающий Неймар, который реализовал пенальти.

Теперь сборная Норвегии в четвертьфинале ЧМ встретится с командой Англии 12 июля.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.