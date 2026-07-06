Мостовой поделился ожиданиями от матчей Испания — Португалия и США — Бельгия на ЧМ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала ЧМ-2026 между Испанией и Португалией, а также США и Бельгией.

«Испания – Португалия. Очень интересная игра. Две команды, которые заслуживают быть как минимум в полуфинале, а то и в финале, но, к сожалению, одна из них вылетит. Сразу говорю, буду болеть за Испанию, но может быть ничейный результат, ничейный результат или в один мяч кто-то выиграет. Скорее всего, так.

США — Бельгия. Все почему-то считают американцев фаворитами. Ну, наверное, исходя из того, что они играют дома. Другое дело, что Бельгия не просто так попала туда, да? Да, фарт, но он присутствует. Поэтому не исключаю, что здесь тоже основное время закончится вничью или в один мяч выиграет та или другая команда», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).