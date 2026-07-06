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«Один из величайших матчей сборной Англии». Стармер — о победе команды над Мексикой

«Один из величайших матчей сборной Англии». Стармер — о победе команды над Мексикой
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в соцсетях отреагировал на выход сборной Англии в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. В 1/8 финала турнира англичане переиграли национальную команду Мексики со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Один из величайших матчей сборной Англии, которые я когда-либо видел. Мы в четвертьфинале!» — сказано в публикации Стармера.

В 1/4 финала чемпионата мира Англия встретится со сборной Норвегии.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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