«Один из величайших матчей сборной Англии». Стармер — о победе команды над Мексикой
Поделиться
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в соцсетях отреагировал на выход сборной Англии в 1/4 финала чемпионата мира 2026 года. В 1/8 финала турнира англичане переиграли национальную команду Мексики со счётом 3:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36' 0:2 Беллингем – 38' 1:2 Киньонес – 42' 1:3 Кейн – 60' 2:3 Хименес – 69'
Удаления: нет / Куанса – 54'
«Один из величайших матчей сборной Англии, которые я когда-либо видел. Мы в четвертьфинале!» — сказано в публикации Стармера.
В 1/4 финала чемпионата мира Англия встретится со сборной Норвегии.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).
Комментарии
- 6 июля 2026
-
22:20
-
22:20
-
22:19
-
22:15
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:57
-
21:51
-
21:45
-
21:43
-
21:39
-
21:30
-
21:25
-
21:25
-
21:24
-
21:10
-
21:08
-
21:06
-
21:04
-
20:58
-
20:51
-
20:51
-
20:46
-
20:43
-
20:37
-
20:20
-
20:19
-
20:10
-
20:02
-
19:50
-
19:48
-
19:34
-
19:33
-
19:26