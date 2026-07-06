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Тамерлан Мусаев оценил игру сборной Англии под руководством Тухеля

Тамерлан Мусаев оценил игру сборной Англии под руководством Тухеля
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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев прокомментировал игру сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. Англичане в 1/8 финала одолели команду Мексики со счётом 3:2 и вышли в четвертьфинал турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Сборная Англии под руководством Тухеля стала больше играть в прессинге, у Саутгейта был более спокойный футбол, раньше они играли больше от обороны. Как зрителю мне больше приятнее смотреть на футбол сборной Англии, который она показывает под руководством Тухеля», — сказал Мусаев в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В следующем раунде англичане встретятся с командой Норвегии. Чемпионат мира по футболу 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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