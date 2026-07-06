Федерация футбола Франции сделала заявление на фоне оскорблений Мбаппе сенатором Парагвая

Федерация футбола Франции (FFF) сделала заявление на фоне оскорблений форварда национальной команды Килиана Мбаппе сенатором из Парагвая Селесте Амарильей.

«Расистские высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе совершенно отвратительны и неприемлемы. Как можно произносить такие слова? Эти высказывания являются преступными и предосудительными. Они должны быть преследуемы по закону, как и в других странах. Французская футбольная федерация подала заявление в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Федерация выражает полную поддержку своему капитану, игрокам и в более широком смысле — всем жертвам подобных ненавистнических высказываний. FFF как никогда прежде намерена бороться с расизмом и всеми формами дискриминации. Эти высказывания позорят тех, кто их произносит, и тех, кто их распространяет. Игроки сборной Франции представляют Францию; оскорбление получает наша страна», — говорится в заявлении пресс-службы Федерации футбола Франции в социальной сети Х.

Ранее Амарилья в нелицеприятных выражениях высказалась о Мбаппе и упрекнула сборную Парагвая за то, что никто не дал ему пощёчину после матча 1/8 финала ЧМ-2026. Форвард отреагировал на данные высказывания.