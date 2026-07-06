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Федерация футбола Франции сделала заявление на фоне оскорблений Мбаппе сенатором Парагвая

Федерация футбола Франции сделала заявление на фоне оскорблений Мбаппе сенатором Парагвая
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Федерация футбола Франции (FFF) сделала заявление на фоне оскорблений форварда национальной команды Килиана Мбаппе сенатором из Парагвая Селесте Амарильей.

«Расистские высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес Килиана Мбаппе совершенно отвратительны и неприемлемы. Как можно произносить такие слова? Эти высказывания являются преступными и предосудительными. Они должны быть преследуемы по закону, как и в других странах. Французская футбольная федерация подала заявление в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Федерация выражает полную поддержку своему капитану, игрокам и в более широком смысле — всем жертвам подобных ненавистнических высказываний. FFF как никогда прежде намерена бороться с расизмом и всеми формами дискриминации. Эти высказывания позорят тех, кто их произносит, и тех, кто их распространяет. Игроки сборной Франции представляют Францию; оскорбление получает наша страна», — говорится в заявлении пресс-службы Федерации футбола Франции в социальной сети Х.

Ранее Амарилья в нелицеприятных выражениях высказалась о Мбаппе и упрекнула сборную Парагвая за то, что никто не дал ему пощёчину после матча 1/8 финала ЧМ-2026. Форвард отреагировал на данные высказывания.

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