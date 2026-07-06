Португалия — Испания: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Испании. Встреча проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На стадии 1/16 финала сборная Португалии победила Хорватию со счётом 2:1. Испания обыграла Австрию со счётом 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).