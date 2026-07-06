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«Болельщики меня полюбили, тебя ожидает то же». Мэддисон — новичку «Тоттенхэма» Тонали

«Болельщики меня полюбили, тебя ожидает то же». Мэддисон — новичку «Тоттенхэма» Тонали
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джеймс Мэддисон поприветствовал своего нового одноклубника Сандро Тонали, который пришёл в лондонскую команду из «Ньюкасл Юнайтед».

«Наверное, это какой-то большой трансфер (улыбается). Сандро, добро пожаловать в «Тоттенхэм», дружище! Болельщики сразу меня полюбили, и я знаю, что тебя ожидает то же самое. Они полюбят тебя за стиль игры, целеустремлённость, за то, как ты работаешь в середине поля», — сказал Мэддисон в видео, опубликованном на странице «Тоттенхэм Хотспур» в социальной сети X.

Сандро Тонали выступал за «Ньюкасл Юнайтед» с лета 2023 года. В прошлом сезоне итальянец провёл за «сорок» 53 матча, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. В английскую Премьер-лигу он перебрался из «Милана» за € 60,8 млн.

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