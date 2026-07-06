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«Нам нечего терять». Александр Сёрлот — о выходе Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026

«Нам нечего терять». Александр Сёрлот — о выходе Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026
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Нападающий сборной Норвегии Александр Сёрлот прокомментировал выход своей национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира – 2026. В 1/8 финала турнира Норвегия обыграла сборную Бразилии со счётом 2:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Это невероятно круто. Мы настолько хороши и настолько уверены в себе, что верим, что можем обыграть любую команду, и это фантастическое чувство.

Мы верили, что, если нам удастся попасть на чемпионат мира, мы покажем невероятно хороший результат. Временами мы превосходили Бразилию, это фантастика. Мы в четвертьфинале: нам нечего терять – нужно просто выложиться по полной», – приводит слова Сёрлота Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/4 финала Норвегия сразится со сборной Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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