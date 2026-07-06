Спортивный юрист высказался об отмене дисквалификации игрока сборной США по звонку Трампа

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался об отмене дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна по звонку президента Дональда Трампа, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

«Весь цинизм ситуации в том, что отмена дисквалификации Балогуна вообще никак не оформлена с юридической точки зрения. Всё объяснение на сайте ФИФА заключается в том, что в регламенте есть статья, предусматривающая условное наказание. И теперь они решили, что это распространяется на автоматические дисквалификации после получения красной карточки. На деле уменьшения наказания в таких случаях не бывает — может быть только увеличение. Теперь это правило изменено, но никто ничего не объяснил. Мы получаем ситуацию, в которой теперь каждая красная карточка может быть оспорена.

Как правильно высказался УЕФА, это случилось посреди турнира, и теперь все остальные команды оказались в неравных с американской сборной условиях. Здесь нет никакой лазейки, прекрасной работы юристов или хитрых юридических триллеров — к сожалению, всё довольно прямолинейно», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию нападающего США Фоларина Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0). Апелляция сборной Бельгии на подобное решение была отклонена.