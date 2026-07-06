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Спортивный юрист высказался об отмене дисквалификации игрока сборной США по звонку Трампа

Спортивный юрист высказался об отмене дисквалификации игрока сборной США по звонку Трампа
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Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался об отмене дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна по звонку президента Дональда Трампа, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Весь цинизм ситуации в том, что отмена дисквалификации Балогуна вообще никак не оформлена с юридической точки зрения. Всё объяснение на сайте ФИФА заключается в том, что в регламенте есть статья, предусматривающая условное наказание. И теперь они решили, что это распространяется на автоматические дисквалификации после получения красной карточки. На деле уменьшения наказания в таких случаях не бывает — может быть только увеличение. Теперь это правило изменено, но никто ничего не объяснил. Мы получаем ситуацию, в которой теперь каждая красная карточка может быть оспорена.

Как правильно высказался УЕФА, это случилось посреди турнира, и теперь все остальные команды оказались в неравных с американской сборной условиях. Здесь нет никакой лазейки, прекрасной работы юристов или хитрых юридических триллеров — к сожалению, всё довольно прямолинейно», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию нападающего США Фоларина Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0). Апелляция сборной Бельгии на подобное решение была отклонена.

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