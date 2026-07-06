Рукопожатие Роналду и Ямаля перед матчем Португалия — Испания на ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и вингер сборной Испании Ламин Ямаль поприветствовали друг друг перед очной встречей команд в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Для 41-летнего Роналду это шестой чемпионат мира в карьере, столько же турниров в активе лишь двух игроков — аргентинца Лионеля Месси и мексиканца Гильермо Очоа. В 26 матчах чемпионатов мира Роналду забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Для 18-летнего Ямаля это первый чемпионат мира. В четырёх встречах текущего турнира на его счету один мяч.

Победитель пары Португалия — Испания сыграет в четвертьфинале с победителем пары США — Бельгия.