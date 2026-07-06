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Рукопожатие Криштиану Роналду и Ламина Ямаля перед матчем Португалия — Испания на ЧМ-2026

Рукопожатие Роналду и Ямаля перед матчем Португалия — Испания на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и вингер сборной Испании Ламин Ямаль поприветствовали друг друг перед очной встречей команд в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
2-й тайм
0 : 0
Испания

Для 41-летнего Роналду это шестой чемпионат мира в карьере, столько же турниров в активе лишь двух игроков — аргентинца Лионеля Месси и мексиканца Гильермо Очоа. В 26 матчах чемпионатов мира Роналду забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Для 18-летнего Ямаля это первый чемпионат мира. В четырёх встречах текущего турнира на его счету один мяч.

Победитель пары Португалия — Испания сыграет в четвертьфинале с победителем пары США — Бельгия.

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