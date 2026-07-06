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Отец Оздоева оценил переход футболиста в «Краснодар»

Отец Оздоева оценил переход футболиста в «Краснодар»
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Мустафа Оздоев, отец нового полузащитника «Краснодара» Магомеда Оздоева, отреагировал на переход футболиста в стан «быков».

— Магомед мне сегодня позвонил и сказал, что заключил контракт на два года, хотя до этого мы дней пять не разговаривали. Я его поздравил. Сказал: «Хорошо, молодец». Пожелал ему скромно всего того, что он хочет. Это всё очень хорошо.

— «Краснодар» — оптимальное продолжение карьеры?
— Раз заключили контракт, значит все хотели этого. Значит, оптимальное. Тренеры наверняка видели его игру, смотрели, что он может. Раз они договорились, заключили контракт, значит обе стороны довольны. Думаю, всё получится. Магомед достаточно выносливый. Всё нормально будет. Главное в футболе сегодня — твоё физическое состояние, о чём и нынешний чемпионат мира говорит. Желаю, чтобы всё сложилось у него. Пусть борется за чемпионство и хорошую игру покажет. Главное, чтобы удавалось вместе с командой показывать хорошую игру, — приводит слова Оздоева‑старшего «Матч ТВ».

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