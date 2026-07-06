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Тренер Франции тремя словами прокомментировал оскорбление Мбаппе парагвайским сенатором

Тренер Франции тремя словами прокомментировал оскорбление Мбаппе парагвайским сенатором
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Тренер Франции Ги Стефан тремя словами прокомментировал оскорбление форварда национальной команды Килиана Мбаппе сенатором из Парагвая Селесте Амарильей.

«Мы слышали об этом, но ещё не смогли обсудить с Килианом. В трёх словах: это позорно, отвратительно, скандально. Очевидно, я разделяю мнение федерации и Килиана», — приводит слова Стефана RMC Sport.

Ранее Амарилья в нелицеприятных выражениях высказалась о Мбаппе и упрекнула сборную Парагвая за то, что никто не дал ему пощёчину после матча 1/8 финала ЧМ-2026. Форвард отреагировал на данные высказывания, а Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру.

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