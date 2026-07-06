Тренер Франции тремя словами прокомментировал оскорбление Мбаппе парагвайским сенатором

Тренер Франции Ги Стефан тремя словами прокомментировал оскорбление форварда национальной команды Килиана Мбаппе сенатором из Парагвая Селесте Амарильей.

«Мы слышали об этом, но ещё не смогли обсудить с Килианом. В трёх словах: это позорно, отвратительно, скандально. Очевидно, я разделяю мнение федерации и Килиана», — приводит слова Стефана RMC Sport.

Ранее Амарилья в нелицеприятных выражениях высказалась о Мбаппе и упрекнула сборную Парагвая за то, что никто не дал ему пощёчину после матча 1/8 финала ЧМ-2026. Форвард отреагировал на данные высказывания, а Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру.