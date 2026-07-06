«Ты не осознаёшь масштаба того, что делаешь». Хиль — о броске мяча в спину Мбаппе

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль прокомментировал бросок мяча в спину нападающего Франции Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала ЧМ-2026 (0:1). Парагваец бросил мяч после того, как Мбаппе отказался пожать его руку в конце встречи.

«На самом деле, я не держу на него зла. Наоборот, я просто хотел поздравить его, как и говорил на днях. Я никогда никому не желаю зла; наоборот, желаю всяческой удачи.

Это Парагвай – суровый, свирепый. Ты не осознаёшь масштаба того, что делаешь. Позже, когда я успокоился, подумал: зачем я это сделал?» – приводит слова Хиля Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.