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«Ты не осознаёшь масштаба того, что делаешь». Хиль — о броске мяча в спину Мбаппе

«Ты не осознаёшь масштаба того, что делаешь». Хиль — о броске мяча в спину Мбаппе
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Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль прокомментировал бросок мяча в спину нападающего Франции Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала ЧМ-2026 (0:1). Парагваец бросил мяч после того, как Мбаппе отказался пожать его руку в конце встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«На самом деле, я не держу на него зла. Наоборот, я просто хотел поздравить его, как и говорил на днях. Я никогда никому не желаю зла; наоборот, желаю всяческой удачи.

Это Парагвай – суровый, свирепый. Ты не осознаёшь масштаба того, что делаешь. Позже, когда я успокоился, подумал: зачем я это сделал?» – приводит слова Хиля Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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