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Винисиус Жуниор поздравил Эрлинга Холанда с выходом сборной Норвегии в 1/4 финала ЧМ

Винисиус Жуниор поздравил Эрлинга Холанда с выходом сборной Норвегии в 1/4 финала ЧМ
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Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор поздравил футболиста национальной команды Норвегии Эрлинга Холанда с выходом в 1/4 финала чемпионата мира — 2026. В 1/8 финала турнира «селесао» уступила скандинавской сборной со счётом 1:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Эрлинг Холанд просто великолепен. Ему не требуется много моментов, чтобы забить гол. У него появилась возможность, и он её реализовал, а потом сам создал опасный эпизод и забил снова. Мои поздравления!» — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

На стадии 1/4 финала сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика — Англия. Бразилия выбыла из турнира.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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