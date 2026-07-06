Винисиус Жуниор поздравил Эрлинга Холанда с выходом сборной Норвегии в 1/4 финала ЧМ

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор поздравил футболиста национальной команды Норвегии Эрлинга Холанда с выходом в 1/4 финала чемпионата мира — 2026. В 1/8 финала турнира «селесао» уступила скандинавской сборной со счётом 1:2.

«Эрлинг Холанд просто великолепен. Ему не требуется много моментов, чтобы забить гол. У него появилась возможность, и он её реализовал, а потом сам создал опасный эпизод и забил снова. Мои поздравления!» — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

На стадии 1/4 финала сборная Норвегии встретится с победителем пары Мексика — Англия. Бразилия выбыла из турнира.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).