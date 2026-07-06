«Бавария» сделала запрос на трансфер Винисиуса Жуниора — Конур

Мюнхенская «Бавария» сделала запрос по поводу вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети.

По информации источника, бразилец может стать доступен этим летом: «Реал» готов рассмотреть продажу игрока, чтобы не рисковать и не потерять его бесплатно. 1 января 2027 года Винисиус может получить статус свободного агента.

Руководство испанского клуба и сторона футболиста договорились вернуться к обсуждению нового соглашения сразу после завершения чемпионата мира — 2026, чтобы не отвлекать игрока от выступления на турнире, сообщала ранее Marca. Основным разногласием в переговорах на данный момент остаются финансовые условия. Текущий оклад бразильца составляет около € 20 млн за сезон, в то время как сторона нападающего рассчитывает на увеличение выплат до € 30 млн в год, что мадридский клуб считает маловероятным.

В сезоне-2025/2026 Винисиус принял участие в 53 матчах во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.