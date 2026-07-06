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«Это была главная привилегия в моей жизни». Очоа — о выступлении за сборную Мексики

«Это была главная привилегия в моей жизни». Очоа — о выступлении за сборную Мексики
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Бывший вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа в соцсетях опубликовал пост в связи завершением игровой карьеры.

«Всё ради Мексики. Это была главная привилегия в моей жизни. Спасибо, что заставили нас сиять, верили в нас и всегда были вместе с нашей командой. Я люблю тебя, Мексика», — сказано в публикации Очоа.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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