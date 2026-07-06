Бразильская конфедерация футбола встала на защиту арбитра, удалившего Балогуна

Бразильская конфедерация футбола (CBF) выступила в защиту арбитра Рафаэла Клауса, который судил матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года между сборными США и Боснии и Герцеговины.

Во втором тайме бразилец показал красную карточку форварду сборной США Фоларину Балогуну. Из-за этого футболист должен был пропустить матч 1/8 финала турнира. Однако в воскресенье, 5 июля, ФИФА сообщила, что в соответствии со статьёй дисциплинарного кодекса применение автоматической дисквалификации Балогуна приостанавливается на испытательный срок в один год.

Таким образом, американский футболист сможет сыграть в матче 1/8 финала с Бельгией. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что провёл разговор с президентом ФИФА Джанни Инфантино о пересмотре дисквалификации.

«В его профессиональном послужном списке нет ничего, что могло бы поставить под сомнение его репутацию или дать повод для подозрений. CBF решительно отвергает любые намёки на нечестность Рафаэла Клауса. Он образцовый профессионал», — приводит слова заявления The Guardian.