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Генич отреагировал на игру Ламина Ямаля в первом тайме матча 1/8 финала ЧМ с Португалией

Генич отреагировал на игру Ламина Ямаля в первом тайме матча 1/8 финала ЧМ с Португалией
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Российский комментатор Константин Генич отреагировал на игру вингера сборной Испании Ламина Ямаля в первом тайме матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Португалией. Команды встречаются на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). На момент публикации новости счёт в матче 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
2-й тайм
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Когда выйдет играть Ламин Ямаль? Какой-то пока незнакомый парень под 19-м номером играет», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В первом тайме встречи Ямаль нанёс один удар по воротам Португалии, а точность передач футболиста составила 76,9%.

На стадии 1/16 финала сборная Португалии победила Хорватию со счётом 2:1. Испания обыграла Австрию со счётом 3:0.

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Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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