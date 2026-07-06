Генич отреагировал на игру Ламина Ямаля в первом тайме матча 1/8 финала ЧМ с Португалией

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на игру вингера сборной Испании Ламина Ямаля в первом тайме матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Португалией. Команды встречаются на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). На момент публикации новости счёт в матче 0:0.

«Когда выйдет играть Ламин Ямаль? Какой-то пока незнакомый парень под 19-м номером играет», — написал Генич в своём телеграм-канале.

В первом тайме встречи Ямаль нанёс один удар по воротам Португалии, а точность передач футболиста составила 76,9%.

На стадии 1/16 финала сборная Португалии победила Хорватию со счётом 2:1. Испания обыграла Австрию со счётом 3:0.