Гол Мерино на последних минутах матча помог Испании одолеть Португалию в 1/8 финала ЧМ

Окончен матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Испании. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали испанцы. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия).

Единственный гол в этой встрече забил Микель Мерино на 90+1-й минуте.

В 1/4 финала сборная Испании сыграет с победителем противостояния США и Бельгии.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).