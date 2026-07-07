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Португалия — Испания, результат матча 6 июля 2026, счёт 0:1, 1/8 финала чемпионата мира — 2026

Гол Мерино на последних минутах матча помог Испании одолеть Португалию в 1/8 финала ЧМ
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Окончен матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Испании. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали испанцы. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Единственный гол в этой встрече забил Микель Мерино на 90+1-й минуте.

В 1/4 финала сборная Испании сыграет с победителем противостояния США и Бельгии.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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