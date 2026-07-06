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Экс-игрок «ПСЖ»: чемпионатом мира управляет Трамп, а ФИФА стелется перед ним

Экс-игрок «ПСЖ»: чемпионатом мира управляет Трамп, а ФИФА стелется перед ним
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Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен отреагировал на приостановленную ФИФА дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«То, что происходит на поле, – это святое, это нельзя трогать. Решение непонятно, красная карточка не была ошибкой.

Этим чемпионатом мира управляет Трамп, а ФИФА стелется перед ним», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение. Апелляция сборной Бельгии была отклонена.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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