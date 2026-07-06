«Балтика» назвала соперников по ближайшим контрольным матчам

Калининградская «Балтика» в официальном телеграм-канале объявила соперников по ближайшим товарищеским матчам в рамках подготовки к новому сезону.

На сборах, которые проходят в Турции, балтийцы сыграют с турецким «Ыспартаспором» и македонским «Тиквешем», обе встречи состоятся 7 июля.

«Ыспартаспор» выступает в третьем турецком дивизионе, «Тиквеш» является двукратным чемпионом Северной Македонии и обладателем Кубка страны.

В минувшем сезоне «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В Фонбет Кубке России балтийцы дошли до второго этапа 1/4 финала Пути регионов.