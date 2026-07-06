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«Чувствовался страх перед норвежцами». Ривалдо — о вылете сборной Бразилии с ЧМ‑2026

«Чувствовался страх перед норвежцами». Ривалдо — о вылете сборной Бразилии с ЧМ‑2026
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Бывший футболист сборной Бразилии Ривалдо поделился эмоциями после поражения национальной команды от сборной Норвегии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года — матч завершился со счётом 1:2, и подопечные Карло Анчелотти покинули турнир.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Сегодня особенно горько и тяжело всем бразильцам. Мне кажется, сборная покинула чемпионат мира раньше срока. У команды точно были ресурсы, чтобы побороться за следующий раунд, но, к сожалению, на поле чувствовался страх перед норвежцами. Уважать соперника — обязательно, однако Бразилия не должна позволять ему безоговорочно диктовать условия игры.

Также я убеждён, что Винисиус Жуниор, который сейчас главная ударная сила и лицо сборной, должен был пробить пенальти. На нём лежала эта ответственность как на лучшем бомбардире турнира. Точно так же считаю, что Неймар, обладающий редким умением менять ход встречи, заслуживал больше времени на поле.

Таков футбол — он не всегда бывает справедлив. Я хорошо понимаю, какая огромная нагрузка ложится на игроков на чемпионате мира: ведь они несут на себе ожидания миллионов болельщиков. Сейчас важнее всего быть рядом с командой — поддержать тех, кто отстаивал честь страны и отдал все силы на поле.

Бразилия не привыкла сдаваться. Уверен, впереди нас ждёт немало ярких побед и счастливых мгновений вместе с нашей сборной. Вперёд, Бразилия!» — написал Ривалдо в соцсети.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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