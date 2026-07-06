Полузащитник сборной Грузии Георгий Чакветадзе продолжит карьеру в «Удинезе»

«Удинезе» на официальном сайте объявил о переходе в команду из «Уотфорда» полузащитника сборной Грузии Георгия Чакветадзе.

Футболист подписал со своим новым клубом трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2030 года, контракт предполагает опцию пролонгации ещё на один сезон.

Георгий Чакветадзе является воспитанником тбилисского «Динамо», на взрослом уровне он также выступал за эту команду. Помимо этого, хавбек защищал цвета «Гента», «Гамбурга», «Слована» и «Уотфорда». За английский клуб футболист играл с лета 2023 года. В 29 матчах прошлого клубного сезона полузащитник отдал три голевые передачи.