Швейцарская футбольная ассоциация отреагировала на приостановку дисквалификации Балогуна

Швейцарская футбольная ассоциация (SFA) отреагировала на решение Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Это решение позволит футболисту принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Бельгии.

«Решение по делу Балогуна непонятно Швейцарской футбольной ассоциации вне зависимости от того, как оно было принято. До этого момента принцип был ясен: любой удалённый игрок автоматически отстранялся от следующего матча. Это правило применялось в равной степени ко всем игрокам, обеспечивало ясность и последовательность.

Это решение вызывает вопросы и создаёт неопределённость, особенно в отношении авторитета арбитров – тем более когда в ситуацию вовлечён видеоассистент рефери (VAR). Доверие к турниру зависит от прозрачности правил и последовательности их применения», – говорится в заявлении ассоциации, опубликованном аккаунтом TSN в социальной сети X.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0). Нападающий был удалён из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.