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Швейцарская футбольная ассоциация отреагировала на приостановку дисквалификации Балогуна

Швейцарская футбольная ассоциация отреагировала на приостановку дисквалификации Балогуна
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Швейцарская футбольная ассоциация (SFA) отреагировала на решение Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Это решение позволит футболисту принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Бельгии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Решение по делу Балогуна непонятно Швейцарской футбольной ассоциации вне зависимости от того, как оно было принято. До этого момента принцип был ясен: любой удалённый игрок автоматически отстранялся от следующего матча. Это правило применялось в равной степени ко всем игрокам, обеспечивало ясность и последовательность.

Это решение вызывает вопросы и создаёт неопределённость, особенно в отношении авторитета арбитров – тем более когда в ситуацию вовлечён видеоассистент рефери (VAR). Доверие к турниру зависит от прозрачности правил и последовательности их применения», – говорится в заявлении ассоциации, опубликованном аккаунтом TSN в социальной сети X.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала ЧМ-2026 с Боснией и Герцеговиной (2:0). Нападающий был удалён из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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