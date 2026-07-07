Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Португалия — Испания: голы, передачи, карточки

Нападающий Ламин Ямаль в составе сборной Испании принял участие в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Португалии. Встреча плей-офф завершилась победой «Фурия Роха» со счётом 1:0.

Ямаль провёл на поле весь матч. 18-летний нападающий не отметился результативными действиями и не получил ни жёлтой, ни красной карточки.

Всего на счету Ямаля один гол в пяти играх на чемпионате мира 2026 года.

В следующей встрече Испания сыграет в 1/4 финала турнира (10 июля) с победителем пары США — Бельгия.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал соревнования состоится в американском Ист-Ратерфорде 19 июля.

Чем уникален Ламин Ямаль: