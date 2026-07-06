Фото: Роналду присел на чемодан во время паузы на «водопой» в матче Испания — Португалия

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду присел на чемодан с напитками во время паузы на «водопой» в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с командой Испании. Встреча проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). На данный момент счёт 0:0.

Фото: Кадр из трансляции

На стадии 1/16 финала сборная Португалии победила Хорватию со счётом 2:1. Испания обыграла Австрию со счётом 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).