Криштиану Роналду на ЧМ-2026, статистика в матче Португалия — Испания: голы, передачи

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 со сборной Испании. Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали испанцы.

Роналду вышел в стартовом составе сборной Португалии и отыграл весь матч, не отметившись голами или голевыми передачами. Карточек футболист также не получил. Сборная Португалии покинула ЧМ-2026.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).