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Юрген Клинсман назвал фаворита матча США — Бельгия на ЧМ‑2026

Юрген Клинсман назвал фаворита матча США — Бельгия на ЧМ‑2026
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Бывший тренер «Баварии», сборных Германии, США и Южной Кореи Юрген Клинсман поделился своим мнением о предстоящем матче 1/8 финала ЧМ‑2026 между сборными США и Бельгии. Игра состоится в ночь с 6 на 7 июля. Начало встречи — в 3.00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я бы немного склонялся к тому, чтобы назвать фаворитом Бельгию — из‑за её истории и высокого уровня команды. Кроме того, в марте они провели товарищеский матч с командой США и выглядели очень убедительно, одержав победу со счётом 5:2, — поэтому я отдаю роль фаворита Бельгии. Но сборная США повзрослела, сейчас у неё невероятный запас уверенности, а ещё есть вера в свои силы — в том числе благодаря тому, что команда играет дома и на фоне удачной серии встреч.

В первой половине стартовой игры с Парагваем американцы задали себе высокую планку, и если они смогут приблизиться к этому уровню игры, то будут способны составить конкуренцию Бельгии», — приводит слова Клинсмана официальный сайт ФИФА.

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