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Криштиану Роналду не стал чемпионом мира в качестве футболиста

Криштиану Роналду не стал чемпионом мира в качестве футболиста
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Сборная Португалии со счётом 0:1 уступила национальной команде Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Португальский нападающий Криштиану Роналду, который принял участие в этой встрече, так и не смог стать чемпионом мира на протяжении игровой карьеры.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

Роналду выступал за основную сборную Португалии с 2003 года. В 2006-м вместе с командой футболист дошёл до полуфинала, уступив в матче за третье место, в 2010-м португальцы остановились на стадии 1/8 финала, в 2014-м команда не вышла из группы, в 2018-м Португалия вылетела в 1/8 финала, в 2022-м коллектив не смог пройти дальше 1/4 финала, а на ЧМ-2026 сборная Португалии оступилась в 1/8 финала.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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