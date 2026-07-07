Криштиану Роналду не стал чемпионом мира в качестве футболиста

Сборная Португалии со счётом 0:1 уступила национальной команде Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Португальский нападающий Криштиану Роналду, который принял участие в этой встрече, так и не смог стать чемпионом мира на протяжении игровой карьеры.

Роналду выступал за основную сборную Португалии с 2003 года. В 2006-м вместе с командой футболист дошёл до полуфинала, уступив в матче за третье место, в 2010-м португальцы остановились на стадии 1/8 финала, в 2014-м команда не вышла из группы, в 2018-м Португалия вылетела в 1/8 финала, в 2022-м коллектив не смог пройти дальше 1/4 финала, а на ЧМ-2026 сборная Португалии оступилась в 1/8 финала.