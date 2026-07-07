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Роналду с трудом сдерживал слёзы после матча 1/8 финала ЧМ Испания — Португалия

Роналду с трудом сдерживал слёзы после матча 1/8 финала ЧМ Испания — Португалия
Lars Baron/Getty Images
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду с трудом сдерживал слёзы после матча 1/8 финала ЧМ-2026 с командой Испании. Встреча прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Победу со счётом 1:0 одержала Испания.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

На 90+1-й минуте единственный мяч забил полузащитник испанцев Микель Мерино.

На стадии 1/16 финала сборная Португалии победила Хорватию со счётом 2:1. Испания обыграла Австрию со счётом 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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