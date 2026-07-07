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«Знали, какой нас ждёт экзамен». Кейн — о матче 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Мексики

«Знали, какой нас ждёт экзамен». Кейн — о матче 1/8 финала ЧМ-2026 со сборной Мексики
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями после напряжённого матча 1/8 финала ЧМ‑2026 с командой Мексики, в котором англичане одержали победу со счётом 3:2. На счету Кейна — гол с пенальти и результативная передача.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 3
Англия
0:1 Беллингем – 36'     0:2 Беллингем – 38'     1:2 Киньонес – 42'     1:3 Кейн – 60'     2:3 Хименес – 69'    
Удаления: нет / Куанса – 54'

«Выход на матч с Мексикой был чем‑то особенным — атмосфера, стадион… Думаю, все были невероятно рады просто оказаться там и сыграть в этой знаковой встрече. Пройти через все трудности по ходу игры, сражаться так, как мы сражались, выкладываться полностью, когда ребята боролись за каждый сантиметр поля, — это было по‑настоящему невероятно, честно говоря.

Без сомнения, это одна из моих любимых игр в футболке сборной Англии. Огромная заслуга всех ребят — я очень горжусь каждым, всем штабом, всеми, кто причастен. Мы знали, какой нас ждёт экзамен, понимали, насколько будет тяжело, — и всё же мы справились и вышли в следующий раунд. Так что да, невероятный вечер, спасибо всем за поддержку. Знаю, что на стадионе было много наших болельщиков, да и дома многие не спали допоздна. Сейчас связь со всеми стала ещё крепче, и мы чувствуем это как никогда — так что спасибо вам огромное.

Теперь будем восстанавливаться, немного сбавим обороты, пару дней просто отдохнём, а потом, разумеется, начнём готовиться к грандиозному четвертьфиналу. Ещё раз спасибо за поддержку, до скорой встречи!» — сказал Кейн в видео, опубликованном в соцсети.

В 1/4 финала ЧМ-2026 англичане встретятся с командой Норвегии 12 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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